Пульмонолог рассказал об опасных осложнениях коронавируса

В случаях течения заболевания в тяжелой форме, с обширным воспалением легких, впоследствии может развиться фиброз. Это означает снижение функции легких и недостаток поступления кислорода в кровь.

«Такие люди становятся, по сути, инвалидами, которые вынуждены все время пользоваться кислородозамещающим лечением», — пояснил Карабиненко.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По данным «Известий», Министерство просвещения России рекомендовало перевести школьников из регионов на дистанционное обучение. Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал оказать учебным заведениям необходимую помощь и напомнил, что в отдельных регионах уже есть опыт онлайн-обучения.