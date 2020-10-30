Пульмонолог рассказал о самых эффективных защитных масках

Он пояснил, что назначение маски заключается в сокращении количества частиц, которые проникают в дыхательные пути. Вместе с тем у повязки для лица должно быть такое сопротивление, чтобы человек комфортно дышал. Уточняется, что изделие должно не пропускать микрочастицы.

Бабак заявил, что лучше всего с этой задачей справляются обычные хирургические маски бело-голубой расцветки. На них нанесено специальное вещество, отталкивающее бактерии.

«Она имеет оптимальные соотношения пор и сопротивления, также их обрабатывают антистатическим средством, которое отталкивает бактерии. Именно по этому снаружи маска голубого цвета», — отметил специалист.

В таких масках человек может дышать комфортно, занимаясь физической нагрузкой, примерно 2,5 — 3 часа. По словам эксперта, при использовании масок-респираторов обязательно должен быть клапан, так как размер пор у них в разы меньше.