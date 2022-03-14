Пульмонолог Пурясев рассказал, чем опасен фиброз легких

Фиброз легких может привести к проблемам с гормональным фоном, дыхательной недостаточности и к медленному угасанию. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил пульмонолог Сергей Пурясев.

По словам специалиста, фиброз провоцирует снижение объема легких и затрудняет попадание кислорода в организм. По этой причине человек начинает медленно угасать, написало ИА Nation News.

«Это не просто орган, который насыщает нас кислородом. Легкие активизируют многие гормоны, происходит выделение энергии, жиры сгорают в легких. И это все начинает окисляться, гормональный фон страдает, снижается половая функция у мужчин», — отметил он.

Как рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, человеческие легкие могут восстановиться, однако нельзя заранее сказать, какой процент органа придет в норму. Чем тяжелее происходит болезнь, тем большие участки легких остаются фиброзированными в будущем.