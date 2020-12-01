Пульмонолог: после пневмонии нельзя курить

По его словам, после этого заболевания обширная зона легких поражена. Особенно это касается коронавирусных и гриппозных пневмоний. Карабиненко уточнил, что нужно время, чтобы полностью обновились клетки и восстановилась структура легких. Он добавил, что восстановление может завершиться не полностью, если человек курит.

«Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого — это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся», — рассказал врач. Он добавил, что на регенерацию уходит в среднем от трех месяцев до года.

Также Карабиненко рассказал, что на сопротивляемость инфекциям влияет не только иммунитет. Люди с хорошей физической подготовкой переносят болезни легче, а восстанавливаются после них быстрее, уверен он.

«Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил», — заключил врач.