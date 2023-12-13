Здоровье 13 декабря 2023, 15:58 Пульмонолог Петрова посоветовала людям с длительным кашлем следить за влажностью воздуха в помещении

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Доцент кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, пульмонолог Светлана Петрова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» дала советы россиянам, как справиться с затяжным кашлем.

Кашель, который после инфекции задерживается на две-три недели, считается нормальным. Его распространение, по словам медика, связано с подъемом респираторного микоплазмоса, начиная с осени.

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«Есть вирусы, которые вызывают очень длительный кашель. Есть бактерии, например, микоплазменные инфекции, которые аналогичным образом дают длительный эффект», — добавила врач.

Чтобы кашель не задерживался дольше трех недель, важно создать покой для кашлевых рецепторов, следить за влажностью воздуха в помещении и отказаться от курения.