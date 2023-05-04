04 мая 2023, 14:13
Пульмонолог Пасхина: вейпы вызывают гораздо более серьезные последствия для здоровья, чем сигареты
Электронные устройства с системой нагревания табака, в том числе популярные вейпы, наносят больший вред здоровью человека, чем обычные сигареты. Об этом сообщила врач-пульмонолог Ирина Пасхина агентству «Время Н».
По словам специалиста, с каждым годом количество пациентов с заболеваниями легких только растет. Это связано как с популярностью использования вейпов среди молодежи, так и с улучшением диагностики хронических болезней дыхательной системы.
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Пасхина отметила, что сейчас врачам удается выявлять патологии легких на ранних стадиях, однако мода на курение только растет.
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