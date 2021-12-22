Пульмонолог Пальман объяснил, почему может возникать кашель на холоде

Кашель, возникающих при выходе на мороз, может быть признаком чувствительности бронхов и не обязательно является поводом для беспокойства. Об этом «Москве 24» рассказал врач-пульмонолог Александр Пальман.

«Кашель на холоде — это некий элемент гиперреактивности. В норме кашель на холоде возникать не должен. Иногда это просто проявление некой неспецифической повышенной чувствительности бронхов, которая не является чем-то болезненным», — объяснил медик.

Для того, чтобы избежать кашля, можно закрывать горло и нижнюю часть лица воротником или шарфом. Кроме того, может помочь немного постоять в подъезде перед выходом на улицу, чтобы исключить резкий перепад температуры.

Однако если кашель длится долго, похож на приступы или сохраняется после попадания в тепло, это уже может быть поводом для обращения к врачу, отметил kp.ru.

«Это может быть один из симптомов бронхиальной астмы, и надо обращаться к доктору, диагностировать и лечиться», — предупредил Пальман.