Пульмонолог Овечкин рассказал, о каких заболеваниях может говорить одышка

Нарушения частоты и глубины дыхания — повод обратиться к врачу, передала «Вечерняя Москва». Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, о каких заболеваниях может говорить появление одышки.

«Одышка может быть легочная и сердечная. От ее типа зависит, каким заболеванием страдает человек. Например, сердечная астма является одним из проявлений ишемической болезни сердца», — сказал врач.

Также одышка может говорить о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, саркоидозе и пневмонии. На начальных этапах заболеваний она меньше, но со временем дыхание учащается все сильнее, чтобы компенсировать недостаток кислорода.