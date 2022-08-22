Пульмонолог Овечкин рассказал, как защититься от смога

Смог пришел в Москву из-за сильных лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, как защитить себя от его воздействия, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в период смога лучше не покидать пределы дома. Кроме того, необходимо закрывать окна, а проветривать помещение нужно с помощью кондиционера. Также важно регулярно проводить влажную уборку помещения.

«Я советую по возможности находиться дома. Окна нужно держать закрытыми, не проветривать помещения, чтобы не запускать дым. Для охлаждения воздуха использовать кондиционер. В случае, если данного прибора нет, то можно завесить окна влажной тканью», — рассказал Овечкин.