Пульмонолог Овечкин дал советы при сухом кашле

Пульмонолог Вячеслав Овечкин перечислил средства, которые помогают при сухом кашле. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным ИА «Невские новости», он отметил, что в большинстве случаев эффективны препараты центрального действия. Но их не следует применять без назначения врача.

Также могут помочь препараты на растительной основе. Они не навредят организму, и их лучше начать принимать при первых намеках на кашель.

«Отдельно стоит отметить сироп с экстрактом подорожника, являющийся одним из самых простых и в то же время эффективных лекарственных препаратов». — подчеркнул Овечкин.