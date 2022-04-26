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    26 апреля 2022, 14:54

    Пульмонолог Овечкин дал советы при сухом кашле

    Дарья Морозова

    Пульмонолог Вячеслав Овечкин перечислил средства, которые помогают при сухом кашле. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По данным ИА «Невские новости», он отметил, что в большинстве случаев эффективны препараты центрального действия. Но их не следует применять без назначения врача.

    Также могут помочь препараты на растительной основе. Они не навредят организму, и их лучше начать принимать при первых намеках на кашель.

    «Отдельно стоит отметить сироп с экстрактом подорожника, являющийся одним из самых простых и в то же время эффективных лекарственных препаратов». — подчеркнул Овечкин.