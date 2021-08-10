Пульмонолог оценил влияние смога на состояние болеющих COVID-19

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал ИА Ura.ru, что для россиян, болеющих COVID-19, серьезную опасность несет смог, который накрыл часть страны из-за лесных пожаров в Якутии.

Пурясев напомнил, что из-за коронавируса страдают кишечник, кожа, почки, сердечно-сосудистая система и легкие.

«А тут еще и кислорода нет. Для болеющих коронавирусом это катастрофа. Их надо всех на ИВЛ сажать или в изоляцию конкретную», — подчеркнул Пурясев.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин добавил, что смог снижает иммунитет и естественные барьеры органов дыхания. Он предупредил, что это может привести к более тяжелому течению болезни.

«Это будет влиять на восстановление после перенесенного ковида, негативно скажется на восстановлении», — заметил собеседник информагентства.