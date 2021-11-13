Пульмонолог назвал поражение легких пациентов с ковидом небывалым

COVID-19 поражает легкие с небывалой силой. Коронавирус действует на легочную ткань опосредованно через иммунную систему, которая начинает разрушать орган дыхания. Об этом сайту Chelny-biz.ru рассказала врач-пульмонолог из Городской больницы № 4 Набережных Челнов Светлана Железнова.

«Вирус, попадая в дыхательные пути, проникает в организм, и, самое страшное, вирус будет действовать не напрямую на легочную ткань, а опосредованно. Он вызывает ответ иммунной системы, которая, по идее, должна нас защищать, но на деле происходит обратная картина. <…> Организм начинает крушить все подряд, в том числе и здоровые органы», — поделилась собеседница.

Железнова добавила, что ни она, ни ее коллеги раньше не видели такого поражения легких, как у больных COVID-19. Пульмонолог отметила, что самому молодому пациенту с ковидом в их больнице 21 год — парня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На этой неделе главный врач Нижневартовской областной клинической больницы Алексей Сатинов показал снимки легких, пораженных коронавирусом. На них видно, что ковид провоцирует склеротические изменения в тканях органа дыхания — и воздух туда не может поступать.