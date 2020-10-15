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    15 октября 2020, 13:37

    Пульмонолог назвал малоизвестный повод сделать КТ легких

    Полина Петрова

    Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак назвал малоизвестный симптом, при котором необходимо сделать компьютерную томографию легких, пишет сайт NEWS.ru.
    Пульмонолог назвал малоизвестный повод сделать КТ легких

    По его словам, проводить КТ нужно если у человека на протяжении нескольких дней повышена температура, состояние слабости и нарушение дыхательных функций. При этом одним из наиболее тревожных сигналов является пониженное содержание кислорода в крови. Этот показатель можно самостоятельно отследить в домашних условиях при помощи пульсоксиметра.

    «Для этого достаточно наложить датчик на палец и ознакомиться с полученными данными на дисплее прибора. Нормальная насыщенность кислородом крови человека — от 96 до 99%, пояснил специалист», — уточнил врач.

    Он пояснил, что, если отметка упала до 95%, то высока вероятность наличия у человека коронавирусной инфекции. При таком показателе нужно незамедлительно провести томографию. По итогам исследования устройство выдаст цифру от одного до четырех. Она будет указывать на объемы поражения легких.