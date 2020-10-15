Пульмонолог назвал малоизвестный повод сделать КТ легких

По его словам, проводить КТ нужно если у человека на протяжении нескольких дней повышена температура, состояние слабости и нарушение дыхательных функций. При этом одним из наиболее тревожных сигналов является пониженное содержание кислорода в крови. Этот показатель можно самостоятельно отследить в домашних условиях при помощи пульсоксиметра.

«Для этого достаточно наложить датчик на палец и ознакомиться с полученными данными на дисплее прибора. Нормальная насыщенность кислородом крови человека — от 96 до 99%, пояснил специалист», — уточнил врач.

Он пояснил, что, если отметка упала до 95%, то высока вероятность наличия у человека коронавирусной инфекции. При таком показателе нужно незамедлительно провести томографию. По итогам исследования устройство выдаст цифру от одного до четырех. Она будет указывать на объемы поражения легких.