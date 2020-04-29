Пульмонолог Минздрава раскрыл смертность зараженных коронавирусом на ИВЛ

Коронавирусная инфекция может серьезно разрушить легкие. Для того, чтобы спасти человека, врачи подключают его к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако в большинстве случаев спасти пациента не удается.

Как сообщило РИА «Новости», сегодня члены Отделения медицинских наук РАН собрались для онлайн-собрания.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что на минувшей неделе в США умерли 88% пациентов, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«По российским данным — чуть больше 50%», — подчеркнул он.

В минувший вторник министерство здравоохранения выпустило обновленный методический материал, в котором рассказывалось о действии коронавируса в человеческом организме. Основной целью возбудителя являются клетки-мишени, которые вырабатывают специальный белок.

Они содержатся во многих органах, но ближе всего в альвеолах легких. Именно они становятся первыми жертвами возбудителя, который потом может распространиться по организму.

На сегодняшний день в России заразились 99 399 человек, умерли 972 пациента, вылечились 10 286 человек.