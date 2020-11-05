Пульмонолог Минздрава перечислил основные симптомы СОVID-19

У большинства заболевших СОVID-19 температура тела поднимается выше 37,5 градусов. Также среди часто встречающихся симптомов — слабость, кашель и одышка. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Сегодня в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел открытый консилиум по вопросам о COVID-19.

«Выше 37,5 градусов — это удел 90% всех заболевших, на второе место я бы поставил слабость и утомляемость — приблизительно 40%, кашель также примерно 40%, одышка — 30%, головная боль — 20%, боли в горле — около 10%», — передает РИА «Новости» слова Авдеева.

По мнению эпидемиолога Минздрава России, пациент с коронавирусом остается заразным в течение 10-20 дней, в самых редких случаях -- до двух месяцев.

Кроме того, эксперты считают, что около 30-40% тестов на коронавирус в России выдают ошибки. Это может происходить не из-за самого качества тестов, а из-за неправильного взятия материалов, что дает ложноотрицательный результат. А еще точность теста зависит от времени взятия материала.