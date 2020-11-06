Пульмонолог Минздрава объяснил, почему тесты на коронавирус могут дать ошибочный результат

Российские тесты на коронавирус соответствуют всем критериям качества. Они такие же эффективные, как и системы, используемые в других странах мира. Об этом сказал пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Используемые на сегодняшний день в России тест-системы для ПЦР-тестирования на коронавирус зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам», — рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Доктор объяснил свои слова о том, что российские тесты на коронавирус показывают неверный результат в 30–40% случаев. Ошибки связаны не с качеством тест-систем, а с забором материала. Пациенты попадают в стационар на более поздних этапах заболевания, когда результат исследования на SARS-CoV-2 уже может быть отрицательным.

По мнению Сергея Авдеева, именно ПЦР-диагностика считается «золотым стандартом» во многих странах мира. Если обратиться в больницу вовремя и правильно сдать анализ, то тест быстро и достоверно покажет, есть ли в носоглотке возбудитель коронавируса.