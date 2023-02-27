Здоровье 27 февраля 2023, 18:10 Пульмонолог Маринэ Гамбарян объяснила, почему подростки умирают от вейпов

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Подростки умирают от курения вейпов, потому что получают смертельную дозу никотина, а также из-за опасных примесей в жидкостях для курения. Об этом «Газета.ru» рассказала глава Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян.

По ее словам, чтобы получить смертельную дозу никотина, нужно выкурить несколько пачек сигарет подряд. Но с вейпом отравиться проще. В некоторых устройствах, как добавило РИА ФАН, потребитель сам контролирует количество вещества. В таком случае трудно рассчитать дозировку.

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Также вейпы часто бывают неисправны. Из-за этого жидкость может попасть в рот и вызвать отравление организма.

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