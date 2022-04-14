Пульмонолог Макаревич перечислил опасные причины одышки

Пульмонолог Андрей Макаревич рассказал, что одышка может говорить о наличии тяжелых заболеваний. Об этом сообщил сайт «Доктор Питер».

По данным сайта utro.ru, одышка особенно опасна при проблемах с сердцем и тромбозе. В этом случае следует срочно обратиться к врачу.

Например, она может говорить об ишемической болезни сердца, либо сердечной недостаточности.

Также одышка может свидетельствовать о хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, туберкулезе или тромбе в легочной артерии