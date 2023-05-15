Здоровье 15 мая 2023, 15:11 Пульмонолог Куценко: отказ от вредных привычек сохранит здоровье органов дыхания

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Вредные привычки негативно влияют на здоровье органов дыхательной системы. Предотвратить риски заболеваний легких поможет отказ от курения, рассказал врач-пульмонолог Максим Куценко, сообщила «Москва 24»

По словам специалиста, благоприятную работу дыхательных путей обеспечивают генетика, правильное питание и качественный отдых. При курении и злоупотреблении алкоголем снижается иммунитет, защитные функции легких ослабевают, сообщили «Известия».

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Для профилактики болезней дыхательной системы пульмонолог посоветовал наладить режим сна и питания.