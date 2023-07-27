Здоровье 27 июля 2023, 15:14 Пульмонолог Казеннов рассказал, что рентген легких можно делать до 11 раз в год

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Рентген легких можно проводить почти ежемесячно, а если точнее — до 11 раз в год. Об этом РИАМО рассказал врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Антон Казеннов.

По его словам, дозы облучения при рентгеновском снимке минимальные. Но каждое последующее исследование проводится с учетом того, сколько было сделано до этого и какому воздействию пациент уже подвергался. Также врач отметил, что флюорографию можно делать еще чаще, но она дает менее точное изображение, поэтому часто предпочтение отдают именно рентгену.

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