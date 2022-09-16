Пульмонолог Гамбарян заявила, что электронные сигареты опасны | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Пульмонолог Гамбарян заявила, что электронные сигареты опасны

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Пульмонолог Маринэ Гамбарян рассказала, что электронные сигареты провоцируют сердечно-сосудистые и другие заболевания. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она пояснила, что в жидкостях для электронных сигарет содержится синтетический никотин, который вреден для сердца и легких. Также на легкие негативно влияют ароматизаторы, которые могут спровоцировать атипичную пневмонию, заявила врач.

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«В США даже была целая эпидемия. Люди, средний возраст 20 лет, попадали в отделения интенсивной терапии, умирали», — заключила Гамбарян.

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