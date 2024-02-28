Здоровье 28 февраля 2024, 17:53 Пульмонолог Епанчина рассказала, что ХОБЛ может возникнуть из-за пассивного курения

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Пассивное курение нередко может привести к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом РИАМО рассказала пульмонолог Наталья Епанчина.

Она объяснила, что заболевание также может развиться на фоне ингаляционного воздействия пыли, дыма или химических веществ на производстве. Оно проявляется в виде затруднения дыхания, кашля и усталости.

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Как добавил сайт KP.RU, в качестве профилактики нужно не только избегать пассивного курения, но и беречься от пыли. В частности, регулярно делать влажную уборку.

«К сожалению, ХОБЛ не поддается полному излечению, но ранняя диагностика и системное лечение очень важны и могут помочь замедлить прогрессирование патологии и снизить риск обострений», — добавила врач,

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