Пульмонолог: эффект «матового стекла» на снимках легких больных COVID-19 пройдет
Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман. Например, из 104 зараженных пассажиров лайнера Diamond Princess 76 переносили болезнь бессимптомно. Почти у половины из них японские врачи обнаружили в легких изменения, получившие название «матового стекла».
«Это чисто рентгенологический термин, и как всякое инструментальное обследование, это не диагноз, а, условно говоря, картинка. На снимке отдаленно это напоминает легкие в тумане. Затуманенный участок легких — неспецифический воспалительный признак, который соизмеряется с соответствующей клинической картиной», — сказал Пальман.
По его словам, она может наблюдаться при бактериальной и вирусной ситуациях, а также при аутоиммунной агрессии или аллергической реакции.
Эффект «матового стекла» хорошо заметен при компьютерной томографии (КТ). Однако он наблюдается у больных гриппом и даже тех, кто не болеет.
«Я не уверен, что изменения у этих пациентов с коронавирусом, которые были на круизном лайнере, на 100% связаны именно с этой инфекцией. В данном случае просто можно говорить о вероятности», — подчеркнул Пальман.
Он пояснил, что даже большие участки «матового стекла» не повод впадать в панику. Пульманолог заявил, что это временное явление и проходит после излечения.
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По данным университета Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона случаев. Погибли — 87 984 человека.