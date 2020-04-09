Пульмонолог: эффект «матового стекла» на снимках легких больных COVID-19 пройдет

Изменения в легких, так называемый эффект «матового стекла», обнаружен у половины пациентов с подтвержденным коронавирусом. Но он появляется из-за любой вирусной инфекции или аллергии. Эффект является временным и пройдет после излечения.

Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман. Например, из 104 зараженных пассажиров лайнера Diamond Princess 76 переносили болезнь бессимптомно. Почти у половины из них японские врачи обнаружили в легких изменения, получившие название «матового стекла».

«Это чисто рентгенологический термин, и как всякое инструментальное обследование, это не диагноз, а, условно говоря, картинка. На снимке отдаленно это напоминает легкие в тумане. Затуманенный участок легких — неспецифический воспалительный признак, который соизмеряется с соответствующей клинической картиной», — сказал Пальман.

По его словам, она может наблюдаться при бактериальной и вирусной ситуациях, а также при аутоиммунной агрессии или аллергической реакции.

Эффект «матового стекла» хорошо заметен при компьютерной томографии (КТ). Однако он наблюдается у больных гриппом и даже тех, кто не болеет.

«Я не уверен, что изменения у этих пациентов с коронавирусом, которые были на круизном лайнере, на 100% связаны именно с этой инфекцией. В данном случае просто можно говорить о вероятности», — подчеркнул Пальман.

Он пояснил, что даже большие участки «матового стекла» не повод впадать в панику. Пульманолог заявил, что это временное явление и проходит после излечения.

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По данным университета Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона случаев. Погибли — 87 984 человека.