Пульмонолог дал рекомендации, как защитить здоровье легких в пандемию

Врач-пульмонолог Максим Новиков дал рекомендации, как защитить здоровье легких в период пандемии коронавируса. Он напомнил, что этот орган страдает от плохой экологии, вредного производства, алкоголя и табака, написало ИА Nation News.

Все это может стать виной многих осложнений, наступающих в результате вирусных заболеваний. По словам врача, коронавирус блокирует дыхательные пути густой слизью, которая задерживает проникновение в организм лекарств. Чтобы восстановить легкие нужно, делать простые дыхательные упражнения. Помимо прочего, необходимо большое количество воды.

«Для здоровья легких обязательно нужно соблюдать обильный питьевой режим. Пить нужно по желанию, но не менее 6-8 стаканов чистой воды в день. С большим вниманием в этот период стоит отнестись к своему питанию и включить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов, богатых Омега-3», — уточнил Новиков.

Еще важно включить в свой рацион яблоки, лосось, зеленый чай и черный кофе, а также сырые семена и орехи.