Здоровье 22 мая 2023, 18:51 Пульмонолог Белоглазова посоветовала отказаться от посещения бани при болезни легких

Читать 360tv в

При диагностированных заболеваниях легких стоит отказаться от похода в баню и сауну, иначе можно усугубить течение болезни. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Ирина Белоглазова.

Она подчеркнула, что парные — это отличная среда для размножения грибков и микробов. И они могут спровоцировать более тяжелое течение болезни или дать ей старт.

Реклама

«И те факторы, которые присутствуют в бане, а в бане очень много всего: помимо вкусных запахов и температурных реакций, перепадов, там есть ещё и микроорганизмы, и грибы, и кто там только не живёт в этой влажной среде. Это можно определить только по факту. К сожалению нашему огромному, нет сейчас предикторов, чтобы сделать скрининг и сказать, на что у тебя разовьется болезнь», — сказала Ирина Белоглазова.

Авторы: