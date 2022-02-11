Пульмонолог Бекетов рассказал, как справиться с кашлем при «омикроне»

Одним из симптомов заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса является сильный кашель. Врач-пульмонолог Владимир Бекетов для сайта kp.ru объяснил, что поможет справиться с приступами сухого кашля.

Очень важно, чтобы в квартире был достаточный уровень влажности. Это не менее 35-45%. Тога слизистые будут значительно меньше раздражаться. Во время отопительного сезона влажность в российских квартирах низкая, поэтому рекомендуется использовать увлажнители воздуха.

«Мы рекомендуем бытовые увлажнители — их использование в большинстве случаев эффективно помогает облегчить кашель», — сказал Бекетов.