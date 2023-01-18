Здоровье 18 января 2023, 18:48 Пульмонолог Александр Пальман оценил идею о запрете вейпов в России

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В России разрабатывают предложения о полном запрете вейпов, однако такая мера может спровоцировать продажу подпольной продукции. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-пульмонолог Александр Пальман

По его мнению, вейпы нужно не запрещать, а ужесточать контроль за их продажей. В противном случае распространение контрафакта может привести к смертям.

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«Правильнее сделать это строго подотчетным, акцизным, дорогим, проверяемым всяческими разными инстанциями — и врачебными, и эпидемиологическими. Все эти трагические смерти молодых людей от вейпов, скорее всего, связаны с тем, что подростки покупали в каком-то непонятном подвальчике подешевле», — сказал Александр Пальман.

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Также специалист предложил приравнять вейпы к табаку и ввести такой же контроль, как и за сигаретами. То есть сертифицировать и следить за продажей. Потому что в настоящее время сложно определить, что наносит больший вред организму. Вейпы — явление сравнительно новое, и статистику по ним пока нельзя считать надежной. Однако их вред для здоровья неоспорим, поэтому продукция и нуждается в большем контроле со стороны государства.