Здоровье 21 февраля 2023, 14:20 Пульмонолог Александр Хованов объяснил, почему во время простуды не стоит пить чай и кофе

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Россияне привыкли во время простуды пить горячее, в частности, чай, а иногда кофе, но лучше воздержаться от этих напитков. Об этом РИА ФАН рассказал врач-пульмонолог Александр Хованов

По его словам, употребление чая и кофе увеличивает нагрузку на организм. Это происходит из-за повышенной стимуляции работы сердца. Также не стоит пить газировку и другие сладкие напитки.

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Как отметил Александр Хованов, лучше сделать выбор в пользу клюквенного морса или отвара шиповника. Также во время простуды хорошо пить обычную воду.

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