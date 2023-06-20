Здоровье 20 июня 2023, 15:24 Пульмонолог Айсанов: одышка в покое характерна для тяжелой степени хронической обструктивной болезни легких

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Одышка в состоянии покоя может сигнализировать о наличии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая сопровождается ограничением прохождения воздушного потока в дыхательных путях. Об этом сообщил врач-пульмонолог Заурбек Айсанов «Газете.Ru».

По словам специалиста, заболевание также характеризуется сужением просвета бронхов, в легкие поступает меньше кислорода. Такие процессы провоцируют одышку, чаще всего недуг появляется у курильщиков.

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Врач отметил, что отсутствие своевременного лечения ХОБЛ может привести к смерти. Он подчеркнул, что определить степень болезни можно благодаря различным шкалам.