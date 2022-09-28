Пульмонолог Абакумов рассказал о способах помочь подавившемуся человеку | 360°

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Пульмонолог Абакумов рассказал о способах помочь подавившемуся человеку

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Человека, который поперхнулся, стоит переместить в вертикальное положение и помочь откашляться. Такой информацией поделился врач-пульмонолог Олег Абакумов. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, не стоит бить подавившегося человека по спине, а также по животу и грудной клетке. Такой подход может привести к отрицательному результату.

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«Если человек подавился частично (поперхнулся), он краснеет и кашляет, то стучать по спине, давить на живот или грудную клетку и уж тем более трясти его за ноги не нужно! Если кашляет, значит, дышит и сам откашляется!», — отметил Абакумов.

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