Пульмонолог Абакумов посоветовал не делать ингаляцию горячим паром от вареного картофеля | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 18:30 Поделиться Telegram

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Viber Пульмонолог Абакумов посоветовал не делать ингаляцию горячим паром от вареного картофеля

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Ингаляция с помощью горячей картошки не только не несет пользы для здоровья, но даже может усугубить ситуацию. Таким мнением поделился врач-пульмонолог Олег Абакумов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что такой метод несет эффект временного облегчения. Однако в дальнейшем сидение над картошкой может привести к ожогу слизистой или бронхиальному спазму.

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«При сидении над кастрюлей с горячим паром от картошки единственный эффект, который вы можете получить, — ожог дыхательных путей», — пояснил Абакумов.

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