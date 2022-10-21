Пульмонолог Абакумов назвал анемию и тромбоз вероятными причинами одышки | 360°

21 октября 2022, 15:46
Пульмонолог Абакумов назвал анемию и тромбоз вероятными причинами одышки
Пульмонолог Олег Абакумов рассказал, из-за чего появляется одышка. Об этом сообщил NEWS.ru
По данным ИА Nation News, она может возникать в результате иммобилизации, анемии, тромбоза и болезней сердца. Также вероятными причинами являются астма, фиброз или обструктивная болезнь легких. При появлении проблем с дыханием, следует обратиться к врачу, уточнил Абакумов.
Реклама
«Подойдите ответственно к своему здоровью», — призвал эксперт.
Реклама
Врачи
Реклама
Реклама