Пульмонолог Абакумов назвал анемию и тромбоз вероятными причинами одышки | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 15:46 Пульмонолог Абакумов назвал анемию и тромбоз вероятными причинами одышки

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Пульмонолог Олег Абакумов рассказал, из-за чего появляется одышка. Об этом сообщил NEWS.ru

По данным ИА Nation News, она может возникать в результате иммобилизации, анемии, тромбоза и болезней сердца. Также вероятными причинами являются астма, фиброз или обструктивная болезнь легких. При появлении проблем с дыханием, следует обратиться к врачу, уточнил Абакумов.

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«Подойдите ответственно к своему здоровью», — призвал эксперт.

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