Пульмолог рассказал, опасны ли медицинские маски для астматиков

Ношение маски безопасно для астматиков. Исключение составляют люди, у которых аллергия на частицы или запахи, исходящие из защитного средства.

«Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска», — рассказал радиостанции Sputnik пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Носить же маски нужно всем обязательно, чтобы не заразить окружающих. Астматики входят в группу риска по коронавирусу, но им дополнительные меры защиты не нужны. Достаточно выполнять все требования врачей и Роспотребнадзора — соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты, ограничить контакты.

В начале октября врач из Подмосковья представил прибор для диагностики бронхиальной астмы у самых маленьких детей. Он поможет как можно раньше назначить терапию и облегчить жизнь больного. Астма — самое распространенное хроническое заболевание среди детей в России. Каждый 20-й житель страны страдает от этого недуга.