ПЦР-тест на коронавирус станет бесплатным для москвичей с 16 июля

В Москве с 16 июля будут бесплатно делать ПЦР-тесты на наличие в организме SARS-CoV-2. Пройти исследование смогут все горожане. В сутки в столице могут проводить до 50 тысяч исследований на коронавирус.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что для этих целей в 207 поликлиниках откроют точки сдачи анализа. Ее процитировало издание «Подъем».

В 45 из них анализы можно будет сдать детям.

За последние сутки в Москве выявили 628 новых случаев COVID-19. Июльские показатели можно сравнить с числом выявленных случаев в начале апреля. За последние две недели, по данным столичного оперштаба, количество новых заболевших уменьшилось на 27,3%.

Всего в России на 15 июля подтвердили 746 369 случаев заражения коронавирусом. Активных из их числа — 211 350. С начала эпидемии выздоровели 523 249 человек, скончались 11 770 россиян. Проведено свыше 23,7 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2.