Псориаз включили в группу социально значимых заболеваний. Откровения звезд и советы врачей

Что объединяет Бритни Спирс, Ким Кардашьян, Уинстона Черчиля и Владимира Набокова? Неизлечимое заболевание — псориаз! С этим недугом борются 125 миллионов человек в мире — по масштабам это население Японии. Тому, кто изобретет лекарство от псориаза, дадут премию Рокфеллера. Но, если болезнь нельзя вылечить — это вовсе не значит, что пациентам с ней нельзя помочь. ВОЗ включила псориаз в группу социально значимых заболеваний, в числе которых онкопатология и сахарный диабет.

Топ-модель Ким Кардашьян несколько лет назад заявила всему миру — у меня псориаз! В эфире популярного телеканала она показала красные бляшки на коже. Они зудят и кровоточат. Профессия модели и псориаз, кажется, не совместимы. Псориаз не щадит никого. Богатые, успешные, знаменитые, они блистают на красных дорожках и скрывают проявления заболевания под одеждой.

«Если еще говорить о своевременности диагностики и обращениях к доктору, мы в 2018 году начали проект в Пермском крае и в 2019 году продолжили в Московской области проект «Чистая кожа — здоровые суставы», — сказала Катерина Погодина, генеральный директор компании «Johnson& Johnson».

Псориаз не помешал Ксении Шипиловой стать финалисткой российских и международных конкурсов красоты. Свою дальнейшую карьеру Ксения также связала с бьюти-индустрией. На открытой лекции в Москве по псориазу, организатором которой выступило «Janssen», подразделение фармацевтических товаров Компании «Johnson& Johnson», Ксения делится опытом — при правильном лечении люди забывают о псориазе на десятки лет. Главное — не опускать руки!

Источник фото: телеканал «360»

«В зону риска попадают люди, у которых родные: дедушки, бабушки, мамы, папы страдали или страдают псориазом. Вначале появляется 1 элемент, потом может появиться второй рядом. Или он увеличивается в размерах. К сожалению, без лечения при наличии провоцирующих факторов может захватывать достаточно обширные поверхности кожного покрова. Иногда даже весь кожный покров», — сказал Николай Потекаев, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, профессор.

Природа заболевания неизвестна, его начало могут спровоцировать различные факторы — стресс, инфекционные заболевания, физическая нагрузка, нарушение режима питания. Локализация псориаза — это не только кожные покровы, иногда с вовлечением ногтевых пластин, но и поражение опорно-двигательного аппарата. При псориазе часто бывают перекрестные иммуновоспалительные заболеваниями.

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«Пациентам, которые страдают псориазом, необходимо, с одной стороны, комплексное лечение, с другой стороны, индивидуальное. Ведь очень много у этого заболевания есть коморбидности, и мы должны все факторы учитывать. И только такой правильный подход в сочетании со знанием врачей о современных технологиях, о современных методах лечения позволяет достичь у пациента долговременной ремиссии», — сказала Ольга Жукова, главный врач МНПЦ дерматовенерологии и косметологии г. Москвы, профессор.

Если у вас появились бляшки на коже, которые сопровождаются зудом и шелушением — стоит сразу обратиться к врачу. Чем раньше доктор поставит точный диагноз, тем больше шансов, что заболевание будет под контролем и более высока вероятность достижения стойкой ремиссии. 29 октября — во Всемирный день борьбы с псориазом — комплексное обследование можно пройти в Московском центре дерматологии. И по его итогам получить бесплатное лечение в рамках оказания помощи по обязательному медицинскому страхованию. Чтобы попасть в центр, нужно пройти регистрацию по телефону горячей линии.