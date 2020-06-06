В России не собираются продавать дистанционно психотропные препараты. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 1».

«Психотропные препараты нет. Это все-таки пул препаратов, он должен иметь особые условия оборота», — заявил глава ведомства, отвечая на вопрос ведущей программы Наили Аскер-Заде о возможности продажи этих лекарств онлайн.

Днем ранее Мурашко заявлял о том, что Минздрав будет рассматривать возможность онлайн-продажи препаратов по рецепту врачей. Для этого ведомству понадобится изучить опыт дистанционной торговли безрецептурных лекарств, который уже есть в российских регионах.

Глава Министерства здравоохранения заявил, что ко всем наркотическим и психотропным веществам будет особое внимание и такие лекарства вряд ли попадут на онлайн-рынок.

Заказывать лекарства без рецепта онлайн разрешили в российских городах в июне. Московские аптеки первыми получили такую возможность.