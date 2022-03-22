Психотерапевт Вяльба рассказал, что весеннее обострение связано с активностью солнца

Многие люди весной сталкиваются с обострением психических заболеваний. Врач-психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба рассказал, что это может быть связано с активностью солнца. Об этом сообщили «Известия».

«Так как с этим усиливаются все процессы, происходящие внутри организма, и психика не является исключением», — объяснил он.

Кроме того, гормональный фон также может сказываться на психическом здоровье. Обычно его изменения происходят именно в весенний период. Эксперт подчеркнул, что многие сексуальные маньяки начинают совершать преступления именно в это время года.