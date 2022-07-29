Психотерапевт Вилков рассказал, о чем может свидетельствовать нежелание убираться

Иногда у человека полностью отсутствует желание делать уборку. Подобное состояние является поводом насторожиться, ведь оно может говорить о наличии различным заболеваний. Такой информацией поделился врач-психотерапевт Алексей Вилков, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что нежелание убираться может возникать во время депрессии или апатии. Зачастую в этот период человек сталкивается с отсутствием мотивации, сообщила «Общественная служба новостей».

«Человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, часто склонен поддерживать сверхчистоту, в силу повышенной тревожности», — рассказал медик.