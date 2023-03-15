Здоровье 15 марта 2023, 12:27 Психотерапевт Вилков рассказал, из-за чего дети устраивают стрельбу Психотерапевт Вилков заявил, что чаще всего дети начинают стрельбу из-за травли

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Чаще всего дети прибегают к использованию оружия из-за сильных эмоциональных переживаний и конфликтов со сверстниками и родными. Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков подчеркнул, что стрельба является проявлением мести у подростков, передала «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, часто непохожие на других подростки сталкиваются с травлей. Пытаясь решить проблему, они могут использовать крайне радикальные методы. При этом часто они ориентируются на аналогичные поступки других подростков, написало ИА НСН.