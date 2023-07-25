Здоровье 25 июля 2023, 15:10 Психотерапевт Вилков рассказал, что равнодушие к себе и ребенку является признаком послеродовой депрессии

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Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что послеродовая депрессия чаще всего возникает в первые две недели после рождения ребенка. В это время в организме у матери происходят гормональные изменения, передала «Вечерняя Москва».

Равнодушие к себе и ребенку, тревожность и апатия — верные признаки того, что у женщины началась послеродовая депрессия. Плаксивость и бессонницу также можно отнести к признакам послеродовой депрессии.

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Вилков добавил, что на возникновение этого явления влияет, в том числе, фактор наследственности. Если у женщины есть склонность к депрессии, или же она была у ее родителей, то вероятность послеродовой депрессии становится выше.