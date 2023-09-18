Здоровье 18 сентября 2023, 13:12 Психотерапевт Вилков: эндогенная депрессия чаще всего проявляется осенью

Читать 360tv в

Эндогенная депрессия чаще всего возникает с приходом осени из-за сбоев в работе нейромедиаторов головного мозга. Об этом сообщил психотерапевт, сексолог Алексей Вилков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, на работу нейромедиаторов напрямую влияет цикличность, связанная с солнечной активностью. Самостоятельно повлиять на эндогенную депрессию невозможно, сообщило Ura.ru.

Реклама

Вилков отметил, что при возникновении нарушения сна, апатии и тревожности необходимо обратиться к психиатру, который скорректирует состояние с помощью медикаментов.