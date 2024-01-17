Здоровье 17 января 2024, 16:57 Психотерапевт Шкурко посоветовал взрослым убрать кофеин из рациона ребенка

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Многие дети не могут проснуться по утрам зимой, когда за окном еще темно. Привыкнуть к ранним подъемам помогут соблюдение режима дня и ограничение кофеина в рационе, сообщил психотерапевт Владимир Шкурко сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, кофе и сладкие газированные напитки вызывают резкий, но недолгий прилив энергии. Вечером ребенку лучше предложить выпить воду, чай, морс, кефир или молоко. Быстро взбодриться утром поможет свет, сообщил сайт kp.ru.

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«Свет поможет ему быстро адаптироваться и проснуться, а если вы еще добавите умывание прохладной водой — бодрость обеспечена», — отметил Шкурко.