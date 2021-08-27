Психотерапевт рекомендовал не пить алкоголь на выходных

Психотерапевт Майя Медведева считает, что пить алкоголь по выходным — плохая привычка. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По ее словам, человек, который обязательно выпивает во время отдыха, может оказаться в «алкогольной петле».

«Когда „гормон радости“ дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал: „Твой природный дофамин не нужен, мы тут сами справимся с помощью спиртного“», — пояснила Медведева.

Она уточнила, что чем больше человек пьет — тем меньше дофамина вырабатывается в организме естественным образом. В результате потребность пить становится регулярной.

«Выход там, где и вход. Когда-то было время, когда алкоголь вас так сильно не привлекал. Важно вспомнить, что именно вас привлекало, что вызывало восторг», — рассказала Медведева.

Она посоветовала найти занятия, которые будут приносить радость, и потребность в алкоголе исчезнет.

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