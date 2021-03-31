Психотерапевт рассказал, почему важно учиться управлять эмоциями

Когда ощущение злости доводит до обвинений, унижений и даже оскорблений других людей, в этом нет конструктива. Это разрушает психическое состояние агрессора, а также забирает силы и энергию. Такой гнев считается «неправедным», он приводит к деспотизму.

«С другой стороны, подавление агрессии, желание стерпеть, смолчать, «проглотить» раздражение и злость, тоже наносит вред здоровью. Поэтому нам важно учиться управлять эмоциями, которые зачастую в обществе маркируются как «негативные», неприемлемые, недопустимые для выражения на людях, научиться обращать их не во вред себе и другим, а на пользу нам и нашим отношениям, ведь мы не можем запретить себе злиться, — рассказала kp.ru врач-психиатр и психотерапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.