Психотерапевт рассказал, чему отличается грусть от депрессии | 360°

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Психотерапевт рассказал, чему отличается грусть от депрессии

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Психотерапевт Михаил Валуйский рассказал, что осенью у многих людей бывает подавленное настроение. Его часто путают с депрессией, но это не всегда верно, сообщила «Газета.ru».

По данным сайта utro.ru, следует обратить внимание на длительность такого состояния. Грустить нормально, подчеркнул Валуйский, главное, чтоб это не становилось нормой.

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«Если человек испытывает интеллектуальный, физический и эмоциональный упадок в течение половины дня и больше, а длится такое состояние более двух недель — это повод обратиться к специалисту за точной диагностикой», — заключил специалист.

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