Здоровье 12 сентября 2023, 12:38 Психотерапевт Перцель посоветовал больше бывать на улице, чтобы справиться с осенней хандрой

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Осенью значительно сокращается количество солнечных дней, из-за чего вырабатывается меньше серотонина, возникает хандра. Но с ней можно справиться спортом и правильным питанием. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-психотерапевт Михаил Перцель.

По его словам, не стоит путать хандру с депрессией. Последнюю относят к заболеваниям, беспокоиться нужно, если чувство подавлености и потеря интереса не проходит более двух недель. При просто плохом настроении врач посоветовал чаще бывать на улице в дневное время суток.

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Также следует работать в хорошо освещенном помещении. Кроме того, помогает в борьбе с хандрой физическая активность. Также, отметил врач, стоит добавить в рацион твердые сыры, бананы или горький шоколад. Эти продукты способствуют улучшению настроения.

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