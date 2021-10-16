Психотерапевт перечислил симптомы депрессии после перенесенного коронавируса

Коронавирус оказывает негативное воздействие на психику человека. В частности, COVID-19 может приводить к депрессии, рассказала врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.

В беседе с радио Sputnik Мисевич отметила, что вовремя распознать это последствие коронавируса осенью сложнее, чем в другое время года. В период сокращения светового дня и дождей, по ее словам, симптомы депрессии можно спутать с сезонным ухудшением настроения.

Среди признаков депрессии, которые указывают на необходимость обратиться за помощью к специалисту, психотерапевт назвала сниженное настроение дольше двух недель, «когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела».

Депрессия, по ее словам, не всегда начинает развиваться сразу после заражения, этот недуг может проявиться и спустя время после выздоровления.

В качестве профилактики депрессии Мисевич посоветовала во время заражения коронавирусом внимательнее относиться к своим потребностям.

Ученые Университета штата Пенсильвания рассказали, что грибы снижают риск депрессии. Они провели эксперимент на добровольцах. Те, кто ел грибы регулярно, оказались менее подвержены депрессии. А те, кто исключил их из рациона чаще страдали от этого заболевания. Всего в исследовании поучаствовали 24 699 человек. Из них 5,9% страдали от депрессии.