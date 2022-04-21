Психотерапевт Палехова рассказала, как распознать деменцию на ранней стадии
Психотерапевт Оксана Палехова назвала признаки, которые помогут распознать деменцию на ранней стадии развития болезни. Об этом сообщил «Пятый канал».
По данным сайта utro.ru, существует доклинический этап заболевания: у человека еще сохраняются интеллектуальные навыки, но он начинает терять теоретические знания.
На первом этапе возникают проблемы и с памятью. Пациенты хорошо помнят прошлое, но начинают путаться в том, что происходит в настоящее время. Также могут появиться трудности с ориентацией в пространстве — например, человек постоянно забывает, куда положил вещи.