Психотерапевт обозначил группу риска, подвергающуюся весеннему обострению
Весеннему обострению зачастую подвержены люди до 40 лет, рассказал психотерапевт Алексей Казанцев. Он также перечислил причины психического расстройства, написало РИА ФАН.
Весеннее обострение приходит из-за перепадов температуры, а также перехода с осеннего и зимнего мрака на яркое солнце. В регионах с частыми дождям и серым небом местные жители склонны к депрессивным расстройствам, потому что именно на солнце организм вырабатывает гормоны радости.
Основная масса пациентов с таким расстройством — те, кто никогда не наблюдался у психиатра или прекратил принимать назначенную терапию.
«Плюс этому способствует полное добровольное лечение, соответственно, мы видим на улице массу пациентов клиник, которые находятся без лечения», — отметил Казанцев.
В основном весеннему обострению подвержены люди младше 40 лет или лица с хроническими психическими заболеваниями.
Эксперт советует обращаться за помощью к психоэндокринологу, гинекологу и андрологу. Эти специалисты скорректируют гормональный статус, который улучшит настроение. Если это не поможет, стоит записаться к психотерапевту и психиатру.
Казанцев призывает не заниматься самолечением. К тому же, многие препараты продаются в аптеке только по рецепту.