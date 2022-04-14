Психотерапевт Обложко посоветовал продукт, которым можно «заедать» стресс

Врач-психотерапевт Сергей Обложко заявил, что в период нервных потрясений или каких-либо стрессов многие люди склонны употреблять больше пищи. Для того, чтобы не набрать лишний вес, специалист посоветовал избирательно подходить к выбору продуктов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Наш мозг, как пояснил Обложко, особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. В стрессовых ситуациях люди решают есть именно вредную пищу.

Врач посоветовал идеально подходящий продукт, который будет не только вкусным, но и уменьшит тягу к еде.

«Перестать нервничать, чтобы меньше есть, честно говоря, сложно. Когда у человека паническая атака, то ему не хочется делать правильно, как доктор говорит, ему хочется есть. Гораздо более простая стратегия — это успокаивать себя едой, но правильной. Например, можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьем двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде», — посоветовал Обложко.